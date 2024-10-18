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«За СКА играют лучшие хоккеисты мира, нужно быть сильнее других». Ротенберг — о Демидове

«За СКА играют лучшие хоккеисты мира, нужно быть сильнее других». Ротенберг — о Демидове
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, что нужно нападающему Ивану Демидову, чтобы получать больше игрового времени в армейском клубе.

«За место в нашем составе идёт огромная конкуренция. За СКА играют лучшие хоккеисты мира на своих позициях. Тот факт, что за нас играют Евгений Кузнецов и Тони Деанджело, говорит о многом. Чтобы обойти этих ветеранов в игровом времени, нужно выкладываться на тренировках. Нельзя полагаться только на свой талант, чтобы добиться успеха. Вместо этого нужно продемонстрировать полную самоотдачу и максимальную концентрацию. Я не думаю, что игрок может полагаться только на свой талант, чтобы попасть в состав команды НХЛ; нужно быть сильнее других игроков в конкретный момент времени.

Игра в ВХЛ или МХЛ? Возможен любой вариант, но сейчас Иван играет в нашей основной команде. Он работает с составом, в котором собраны игроки высочайшего уровня, ребята, у которых он может многому научиться. Конкуренция сделает его только лучше», — приводит слова Ротенберга RG.

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