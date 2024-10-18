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Форвард СКА Глотов оценил победу в армейском дерби с ЦСКА

Форвард СКА Глотов оценил победу в армейском дерби с ЦСКА
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Нападающий СКА Василий Глотов прокомментировал победный матч с ЦСКА (5:4 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 4
ОТ
ЦСКА
Москва
1:0 Деанджело (Кузнецов) – 07:08 (5x5)     2:0 Плотников (Кузнецов, Демидов) – 14:35 (5x5)     2:1 Чуркин (Саморуков) – 17:28 (5x5)     2:2 Полтапов (Исхаков) – 23:25 (5x5)     3:2 Грицюк (Выдренков) – 25:14 (5x5)     4:2 Глотов (Грицюк, Деанджело) – 39:41 (5x5)     4:3 Фатеев (Нестеров, Охотюк) – 42:32 (5x5)     4:4 Соркин (Ярош, Полтапов) – 54:40 (5x5)     5:4 Никишин (Плотников, Зайцев) – 62:35 (3x3)    

«Победили — это самое главное. Эмоции суперские, игра — бомба! Не думали о том, что ЦСКА будет мстить за 0-6 в прошлом сезоне. Может, где-то и помнили об этом, но не перед игрой точно. Даже мысли такой не было на установке. Независимо от прошлого сезона это очень серьёзный соперник, у нас всегда очень плотные игры, давняя история между двумя командами. Накал был и так.

Тяжело сказать, почему дважды пропускали сразу после перерыва. Надо посмотреть видео и разобраться, в чём причина. Всё произошло очень быстро. Нужно время, чтобы осознать, почему так случилось», — сказал Глотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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