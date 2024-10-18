Форвард СКА Глотов оценил победу в армейском дерби с ЦСКА

Нападающий СКА Василий Глотов прокомментировал победный матч с ЦСКА (5:4 ОТ).

«Победили — это самое главное. Эмоции суперские, игра — бомба! Не думали о том, что ЦСКА будет мстить за 0-6 в прошлом сезоне. Может, где-то и помнили об этом, но не перед игрой точно. Даже мысли такой не было на установке. Независимо от прошлого сезона это очень серьёзный соперник, у нас всегда очень плотные игры, давняя история между двумя командами. Накал был и так.

Тяжело сказать, почему дважды пропускали сразу после перерыва. Надо посмотреть видео и разобраться, в чём причина. Всё произошло очень быстро. Нужно время, чтобы осознать, почему так случилось», — сказал Глотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.