Торторелла отказался комментировать игру Федотова, который пропустил 3 гола за 3 минуты

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла отказался комментировать игру российского голкипера «лётчиков» Ивана Федотова, который во встрече с «Сиэтл Кракен» (4:6) пропустил три гола во втором периоде с интервалом в 2 минуты 55 секунд.

— Первые три пропущенных гола были вратарскими?

— Я сейчас не буду говорить о Федсе [Федотове], — заявил Торторелла на пресс-конференции.

Напомним, это уже вторая подряд неудачная игра для российского голкипера на старте нынешнего сезона. Ранее он выходил на лёд в матче с «Калгари» (3:6), в котором пропустил пять шайб, отразив лишь 83,9% бросков.

Иван Федотов впервые сыграл за «Филадельфию» в апреле 2024 года. Ранее он представлял в КХЛ ЦСКА, проведя за команду бо́льшую часть матчей прошлого сезона.