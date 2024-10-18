Торторелла отказался комментировать игру Федотова, который пропустил 3 гола за 3 минуты
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Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла отказался комментировать игру российского голкипера «лётчиков» Ивана Федотова, который во встрече с «Сиэтл Кракен» (4:6) пропустил три гола во втором периоде с интервалом в 2 минуты 55 секунд.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2024, пятница. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
6 : 4
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Лотон (Пилинг, Хэтэуэй) – 04:21 1:1 Монтур (Стивенсон, Эванс) – 18:15 1:2 Лотон (Хэтэуэй, Пилинг) – 18:58 2:2 Макканн – 23:06 (pp) 3:2 Толванен (Бураковски, Райт) – 34:57 4:2 Эберле (Макканн, Гурд) – 37:44 5:2 Райт (Эберле, Макканн) – 37:52 5:3 Йорк (Лотон, Бринк) – 50:19 5:4 Драйсдейл (Мичков) – 52:32 (pp) 6:4 Бьёркстранд (Шварц, Ларссон) – 54:52
— Первые три пропущенных гола были вратарскими?
— Я сейчас не буду говорить о Федсе [Федотове], — заявил Торторелла на пресс-конференции.
Напомним, это уже вторая подряд неудачная игра для российского голкипера на старте нынешнего сезона. Ранее он выходил на лёд в матче с «Калгари» (3:6), в котором пропустил пять шайб, отразив лишь 83,9% бросков.
Иван Федотов впервые сыграл за «Филадельфию» в апреле 2024 года. Ранее он представлял в КХЛ ЦСКА, проведя за команду бо́льшую часть матчей прошлого сезона.
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