В ИИХФ прокомментировали отъезд Криштофа из России при действующем контракте с «Сочи»

Президент ИИХФ Люк Тардиф прокомментировал отъезд нападающего Михала Криштофа из России при действующем контракте с ХК «Сочи».

«ИИХФ больше не имеет отношения к контрактам КХЛ. Как вы сказали, КХЛ больше не является членом ФХР. Словацкая федерация хоккея одобрила трансфер Михала Криштофа, поэтому ИИХФ тоже одобрила его — в соответствии с международными правилами трансферов ИИХФ», — сказал Тардиф в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Нападающий Михал Криштоф подписал контракт со швейцарским клубом «Лангнау» до конца сезона-2024/2025. Отметим, что при этом у хоккеиста действует соглашение с ХК «Сочи» также до конца нынешнего сезона.