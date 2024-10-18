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В ИИХФ прокомментировали отъезд Криштофа из России при действующем контракте с «Сочи»

В ИИХФ прокомментировали отъезд Криштофа из России при действующем контракте с «Сочи»
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Президент ИИХФ Люк Тардиф прокомментировал отъезд нападающего Михала Криштофа из России при действующем контракте с ХК «Сочи».

«ИИХФ больше не имеет отношения к контрактам КХЛ. Как вы сказали, КХЛ больше не является членом ФХР. Словацкая федерация хоккея одобрила трансфер Михала Криштофа, поэтому ИИХФ тоже одобрила его — в соответствии с международными правилами трансферов ИИХФ», — сказал Тардиф в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Нападающий Михал Криштоф подписал контракт со швейцарским клубом «Лангнау» до конца сезона-2024/2025. Отметим, что при этом у хоккеиста действует соглашение с ХК «Сочи» также до конца нынешнего сезона.

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