«Ак Барс» поместил в список травмированных лучшего бомбардира клуба в сезоне Петана

«Ак Барс» поместил в список травмированных нападающего Ника Петана, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Напомним, в последнем матче казанского клуба с «Трактором» (1:3) 29-летний канадский форвард провёл на льду всего четыре минуты.

В нынешнем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги Петан сыграл 14 встреч, в которых забросил три шайбы и отдал 12 результативных передач. Нападающий является лучшим бомбардиром клуба в текущем сезоне.

«Ак Барс» с 18 баллами после 15 сыгранных встреч располагается на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче подопечные Анвара Гатиятулина примут на своём льду «Адмирал» 25 октября.