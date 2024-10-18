Плющев: 11 баллов за летнюю селекцию ЦСКА? Максимум — восьмёрочка

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал оценку летней селекционной работы ЦСКА от руководителей армейского клуба.

— Летом селекцию ЦСКА руководство клуба оценило в 11 баллов по 10-балльной системе. Правильная оценка?

— Дерби многое показало. Восьмёрочку за селекцию поставил бы, есть новые и интересные имена, но это максимум. Откуда взялись 11 баллов — загадка.

— Видите ли глобальные причины проблем ЦСКА?

— Утеряна великая история, нет той тонкой внутренней атмосферы, которая была во времена Тарасова. У нынешней команды есть игровой потенциал, но, видимо, какие-то внутренние процессы мешают его реализовать, — приводит слова Плющева Russia-Hockey.