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Плющев: 11 баллов за летнюю селекцию ЦСКА? Максимум — восьмёрочка

Плющев: 11 баллов за летнюю селекцию ЦСКА? Максимум — восьмёрочка
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал оценку летней селекционной работы ЦСКА от руководителей армейского клуба.

— Летом селекцию ЦСКА руководство клуба оценило в 11 баллов по 10-балльной системе. Правильная оценка?
— Дерби многое показало. Восьмёрочку за селекцию поставил бы, есть новые и интересные имена, но это максимум. Откуда взялись 11 баллов — загадка.

— Видите ли глобальные причины проблем ЦСКА?
— Утеряна великая история, нет той тонкой внутренней атмосферы, которая была во времена Тарасова. У нынешней команды есть игровой потенциал, но, видимо, какие-то внутренние процессы мешают его реализовать, — приводит слова Плющева Russia-Hockey.

Матч «Торпедо» – «Динамо» 19 октября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» вместе с шоу «Хороший хоккей».
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