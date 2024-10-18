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Евгений Малкин заявил о желании выиграть «Селки Трофи» по итогам сезона НХЛ

Евгений Малкин заявил о желании выиграть «Селки Трофи» по итогам сезона НХЛ
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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин заявил о желании выиграть «Селки Трофи» (приз лучшему нападающему оборонительного плана. — Прим. «Чемпионата») по итогам сезона НХЛ.

«Было бы здорово выиграть «Селки» (улыбается). Но сезон только начался, об этом ещё рано думать. О чём я действительно хочу сейчас думать, так это о двух голах, которые мне удалось забить в этом сезоне. Хочу немного успокоиться и насладиться моментом, ведь я прошёл долгий и трудный путь к своему 500-му голу. Сегодня я могу с уверенностью сказать, что горжусь собой. Я также очень рад за Сидни Кросби, который набрал своё 1600-е очко», — приводит слова Малкина RG.

Отметим, что среди российских хоккеистов в НХЛ «Селки Трофи» выигрывали Сергей Фёдоров (дважды) и Павел Дацюк (трижды).

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