Кубок Первого канала — 2024 пройдёт в Санкт-Петербурге в декабре

Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов сообщил, что Кубок Первого канала — 2024 по хоккею пройдёт в Санкт-Петербурге в декабре.

«Кубок Первого канала пройдёт в Петербурге, по участникам пока не хочу говорить, потому что прямо сейчас мы ведём переговоры. Мы хотим, чтобы было четыре команды, но какая будет четвёртой — пока останется сюрпризом, не хочу спойлерить, ведь мы сейчас в переговорах, которые, надеюсь, завершатся в ближайшее время. Даты тоже определены — турнир пройдёт 12-15 декабря. 13 декабря состоится турнир по хоккею в формате 3х3», — цитирует Курбатова ТАСС.

Ранее Дмитрий Курбатов рассказал о предстоящих матчах сборной России в мае 2025 года.