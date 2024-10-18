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Кубок Первого канала — 2024 пройдёт в Санкт-Петербурге в декабре

Кубок Первого канала — 2024 пройдёт в Санкт-Петербурге в декабре
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Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов сообщил, что Кубок Первого канала — 2024 по хоккею пройдёт в Санкт-Петербурге в декабре.

«Кубок Первого канала пройдёт в Петербурге, по участникам пока не хочу говорить, потому что прямо сейчас мы ведём переговоры. Мы хотим, чтобы было четыре команды, но какая будет четвёртой — пока останется сюрпризом, не хочу спойлерить, ведь мы сейчас в переговорах, которые, надеюсь, завершатся в ближайшее время. Даты тоже определены — турнир пройдёт 12-15 декабря. 13 декабря состоится турнир по хоккею в формате 3х3», — цитирует Курбатова ТАСС.

Ранее Дмитрий Курбатов рассказал о предстоящих матчах сборной России в мае 2025 года.

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