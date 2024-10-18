Ротенберг: СКА — короли овертайма? У нас цари, в Российской империи не было королей

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победного матча с ЦСКА (5:4 ОТ) рассказал про игру армейцев с берегов Невы в овертаймах.

— В последних матчах вы настоящие короли овертайма — три победы. Отдельно отрабатываете это?

— У нас нет королей, у нас цари.

— Как вам угодно.

— Всё-таки в Российской империи не было королей.

— Хорошо, цари овертайма.

— Была императрица, Екатерина Великая.

— Отрабатываете этот элемент на тренировках дополнительно?

— Мы стараемся всё отрабатывать на тренировках. Все детали… Слава богу, у нас сейчас есть возможность потренироваться. Потому что мы давно уже не тренировались. Так складывается график. Тренируемся только утром на наших раскатках, но не было возможности полноценно потренировать детали. Нам есть над чем работать. Мы далеко не показали нашу лучшую игру. Будем тренироваться — всё через работу. И в том числе то, о чём вы говорите. Мы тренируем все детали. В хоккее очень много деталей — интересная игра. Даже когда команда побеждает, есть очень много деталей, которые надо улучшить. Но у нас ещё много игр впереди, не будем сейчас это обсуждать, — приводит слова Ротенберга сайт СКА.