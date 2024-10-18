Президент ИИХФ ответил на вопрос, связывалась ли с ним КХЛ для обсуждения контрактов

Президент ИИХФ Люк Тардиф ответил на вопрос, связывалась ли с ним КХЛ для обсуждения контрактов.

— Не могли бы вы рассказать, есть ли возможность у КХЛ заключить какое-либо контрактное соглашение с ИИХФ, чтобы предотвратить подобные случаи, как с Михалом Криштофом? Кто-нибудь из КХЛ связывался с вами по этому вопросу?

— Никто не связывался с нами по этому вопросу, — сказал Тардиф в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Ранее Люк Тардиф прокомментировал отъезд нападающего Михала Криштофа из России при действующем контракте с ХК «Сочи». Форвард подписал контракт со швейцарским клубом «Лангнау» до конца сезона-2024/2025.