Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Куньлунь Ред Стар — Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Президент ИИХФ ответил на вопрос, связывалась ли с ним КХЛ для обсуждения контрактов

Президент ИИХФ ответил на вопрос, связывалась ли с ним КХЛ для обсуждения контрактов
Аудио-версия:
Комментарии

Президент ИИХФ Люк Тардиф ответил на вопрос, связывалась ли с ним КХЛ для обсуждения контрактов.

— Не могли бы вы рассказать, есть ли возможность у КХЛ заключить какое-либо контрактное соглашение с ИИХФ, чтобы предотвратить подобные случаи, как с Михалом Криштофом? Кто-нибудь из КХЛ связывался с вами по этому вопросу?
— Никто не связывался с нами по этому вопросу, — сказал Тардиф в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Матч «Торпедо» – «Динамо» 19 октября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» вместе с шоу «Хороший хоккей».

Ранее Люк Тардиф прокомментировал отъезд нападающего Михала Криштофа из России при действующем контракте с ХК «Сочи». Форвард подписал контракт со швейцарским клубом «Лангнау» до конца сезона-2024/2025.

Материалы по теме
Эксклюзив
В ИИХФ прокомментировали отъезд Криштофа из России при действующем контракте с «Сочи»
Материалы по теме
Легионер сбежал из России в Швейцарию. Что значит для КХЛ этот опасный прецедент?
Легионер сбежал из России в Швейцарию. Что значит для КХЛ этот опасный прецедент?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android