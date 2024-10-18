Плющев: проблема московского «Динамо» в посторонних людях

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев рассказал о проблемах в московском «Динамо».

— Всё сказал ещё летом, перед стартом сезона, когда с «Динамо» попрощался талантливый воспитанник — форвард Чернышов. Уехал в какую-то очередную и едва ли не самую низшую лигу Северной Америки.

Для меня это — показатель. Многие клубы берут курс на своих воспитанников — но «Динамо», получается, это не касается. Буквально вчера новый скандал. Вслед за Чернышовым, пишут, уезжает следующий суперталант — Рябкин, и опять куда-то в североамериканскую тьмутаракань. Поразительно!

— В ком проблема?

— В посторонних людях. У «Динамо» отличная школа, не так давно клуб выигрывал Кубок Харламова — так работайте со своей молодёжью, развивайте! Но ничего этого не происходит — всё лучшее игровое время получают легионеры, команда ради мифического результата выживает.

Читаю интервью людей из менеджмента «Динамо» — диву даюсь. Всё у них хорошо, при этом на место очередного молодого воспитанника привезли североамериканского вратаря, над которым смеётся вся лига. У «Динамо» столько легенд, а в руководстве загадочные люди типа Сушко, которые никакого отношения к истории бело-голубых не имеют, — цитирует Плющева Russia-Hockey.