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В тренерском штабе ХК «Сочи» произошли изменения

В тренерском штабе ХК «Сочи» произошли изменения
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«Сочи» принял решение о прекращении сотрудничества с Алексеем Крюковым, входившим в тренерский штаб Сергея Зубова в качестве ассистента. Об этом сообщает пресс-служба южан.

Вместе с тем сообщается, что специалист Юрий Добрышкин вошёл в тренерский штаб «Сочи» в качестве ассистента главного тренера. В качестве тренера он работал в ХК МВД, ОГИ и «Одинцово» (Одинцово), МХК «Динамо» (Москва), «СКА-1946» и «СКА-Варяги» (Санкт-Петербург), «Звезде» (Москва), «Челмете» (Челябинск). Становился серебряным (2000, 2002, 2003) и бронзовым (2006) призёром чемпионата России, а также победителем Кубка Шпенглера (2005) в составе «Металлурга». Лучший снайпер чемпионата России по хоккею сезона-2002/2003.

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