«Трактор» — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 18 октября, в Челябинске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» примет на своём льду «Салават Юлаев». Встреча на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 октября 2024, пятница. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Челябинский клуб после 16 проведённых встреч набрал 24 очка. «Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Уфимский «Салават Юлаев» провёл 13 встреч, в которых записал на свой счёт 16 баллов. Подопечные Виктора Козлова располагаются на седьмом месте в таблице Востока.