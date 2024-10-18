«Трактор» — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 18 октября, в Челябинске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» примет на своём льду «Салават Юлаев». Встреча на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» начнётся в 17:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Челябинский клуб после 16 проведённых встреч набрал 24 очка. «Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции.
Уфимский «Салават Юлаев» провёл 13 встреч, в которых записал на свой счёт 16 баллов. Подопечные Виктора Козлова располагаются на седьмом месте в таблице Востока.