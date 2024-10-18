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Трактор — Салават Юлаев: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

«Трактор» — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 18 октября, в Челябинске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» примет на своём льду «Салават Юлаев». Встреча на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 октября 2024, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Челябинский клуб после 16 проведённых встреч набрал 24 очка. «Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Уфимский «Салават Юлаев» провёл 13 встреч, в которых записал на свой счёт 16 баллов. Подопечные Виктора Козлова располагаются на седьмом месте в таблице Востока.

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