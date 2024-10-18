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Легионер «Нефтехимика» назвал действующего русского защитника, за которым следил в детстве

Легионер «Нефтехимика» назвал действующего русского защитника, за которым следил в детстве
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Защитник «Нефтехимика» Лука Профака заявил, что следил за игрой российского защитника Никиты Зайцева во время выступления последнего за «Торонто Мэйпл Лифс».

— Каково было играть против таких хоккеистов, как Евгений Кузнецов и Тони Деанджело?
— Это круто, на самом деле. Я рос, глядя на их игру, хотел играть там же, где они. Поэтому сыграть против них действительно круто. Знаю, что Зайцев играл за «Мэйпл Лифс». Я родился недалеко от Торонто и раньше следил за ним, потому что играю под тем же номером, что и он. Было здорово сыграть и против него тоже, — сказал Профака в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Лукой Профакой читайте на «Чемпионате»:
«В России вижу то, что никогда бы не увидел в Америке». Интервью с канадцем «Нефтехимика»
Эксклюзив
«В России вижу то, что никогда бы не увидел в Америке». Интервью с канадцем «Нефтехимика»
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