СКА сыграл 700-й матч в «Ледовом», на этих встречах побывали более 6 млн болельщиков

Матч с ЦСКА стал для СКА 700-м в «Ледовом», сообщает пресс-служба команды с берегов Невы.

В этих встречах СКА одержал 470 побед, причём ровно 50 – в дополнительное время. Ещё семь встреч завершились вничью, а в 223 встречах петербуржцы потерпели поражение. Разница заброшенных и пропущенных шайб 2244-1460 в пользу СКА. На этих встречах побывали более 6 млн 640 тыс. болельщиков. Ровно 18 лет назад – 17 октября 2006 года – армейцы проводили сотый матч в «Ледовом» и одержали в нём победу над столичными «Крыльями Советов» (6:2).

СКА с 23 очками в активе занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции.