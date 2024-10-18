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СКА сыграл 700-й матч в «Ледовом», на этих встречах побывали более 6 млн болельщиков

СКА сыграл 700-й матч в «Ледовом», на этих встречах побывали более 6 млн болельщиков
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Матч с ЦСКА стал для СКА 700-м в «Ледовом», сообщает пресс-служба команды с берегов Невы.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 4
ОТ
ЦСКА
Москва
1:0 Деанджело (Кузнецов) – 07:08 (5x5)     2:0 Плотников (Кузнецов, Демидов) – 14:35 (5x5)     2:1 Чуркин (Саморуков) – 17:28 (5x5)     2:2 Полтапов (Исхаков) – 23:25 (5x5)     3:2 Грицюк (Выдренков) – 25:14 (5x5)     4:2 Глотов (Грицюк, Деанджело) – 39:41 (5x5)     4:3 Фатеев (Нестеров, Охотюк) – 42:32 (5x5)     4:4 Соркин (Ярош, Полтапов) – 54:40 (5x5)     5:4 Никишин (Плотников, Зайцев) – 62:35 (3x3)    

В этих встречах СКА одержал 470 побед, причём ровно 50 – в дополнительное время. Ещё семь встреч завершились вничью, а в 223 встречах петербуржцы потерпели поражение. Разница заброшенных и пропущенных шайб 2244-1460 в пользу СКА. На этих встречах побывали более 6 млн 640 тыс. болельщиков. Ровно 18 лет назад – 17 октября 2006 года – армейцы проводили сотый матч в «Ледовом» и одержали в нём победу над столичными «Крыльями Советов» (6:2).

СКА с 23 очками в активе занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции.

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