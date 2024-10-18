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Натан Больё, Уилл Батчер и Майкл Маклауд покинули «Барыс»

Натан Больё, Уилл Батчер и Майкл Маклауд покинули «Барыс»
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Пресс-служба «Барыса» сообщает о прекращении сотрудничества с защитниками Натаном Больё и Уиллом Батчером, а также с нападающим Майклом Маклаудом. Контракты расторгнуты по инициативе клуба с выплатой компенсации.

«Все трое пополнили состав «Барыса» этим летом. Больё провёл в регулярном чемпионате КХЛ восемь матчей и отметился одной результативной передачей. На счету Батчера три передачи в 15 играх. Маклауд за 16 встреч записал в свой актив 6 (3+3) баллов. «Барыс» благодарит игроков за время, проведённое в клубе, и желает им успехов в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении казахстанского клуба.

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