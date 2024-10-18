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Канадский игрок «Нефтехимика» назвал двух самых сложных соперников в КХЛ

Канадский игрок «Нефтехимика» назвал двух самых сложных соперников в КХЛ
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Защитник «Нефтехимика» Лука Профака заявил, что СКА и «Локомотив» — самые сложные соперники для него в рамках Континентальной хоккейной лиги.

— С какой командой пока что было сложнее всего играть?
— СКА был хорош. Они играли в стиле, похожем на АХЛ, — быстром, с большим количеством борьбы. Игроки всегда наседали, вообще не давая свободного пространства. Про «Локомотив» могу сказать то же самое, — сказал Профака в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

22-летний игрок обороны в нынешнем сезоне КХЛ провёл 17 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи.

Полную версию эксклюзивного интервью с Лукой Профакой читайте на «Чемпионате»:
«В России вижу то, что никогда бы не увидел в Америке». Интервью с канадцем «Нефтехимика»
Эксклюзив
«В России вижу то, что никогда бы не увидел в Америке». Интервью с канадцем «Нефтехимика»
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