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«Нифига себе». Канадский защитник — о предложении от «Нефтехимика»

«Нифига себе». Канадский защитник — о предложении от «Нефтехимика»
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Защитник «Нефтехимика» Лука Профака рассказал, что его удивило предложение от нижнекамского клуба.

— Удивило, что пришло предложение из КХЛ? Наши клубы редко смотрят в сторону ECHL, где вы провели половину прошлого сезона.
— Да, есть такое. Думаю, что благодаря правильным связям у меня появилась возможность получить контракт. Сначала, когда я только услышал о предложении из КХЛ от агента, я был шокирован. Агент сказал: «Тебя зовут в КХЛ», а я такой: «Нифига себе» (смеётся). Да, сначала это был шок, но сейчас я уверен, что принял правильное решение, — сказал Профака в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Лукой Профакой читайте на «Чемпионате»:
«В России вижу то, что никогда бы не увидел в Америке». Интервью с канадцем «Нефтехимика»
Эксклюзив
«В России вижу то, что никогда бы не увидел в Америке». Интервью с канадцем «Нефтехимика»
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