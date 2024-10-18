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Канадский игрок «Нефтехимика» назвал две вещи, которые его удивили в России

Канадский игрок «Нефтехимика» назвал две вещи, которые его удивили в России
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Защитник «Нефтехимика» Лука Профака назвал две вещи, которые его удивили в России.

— Что-нибудь конкретное вас здесь удивило, кроме образа жизни?
— Баня (улыбается). И еда — здесь она более свежая, — сказал Профака в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Напомним, 22-летний игрок обороны в нынешнем сезоне КХЛ провёл 17 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи.

Профака в прошлом сезоне выступал в составе «Сан-Диего Галлз» в Американской хоккейной лиге (АХЛ), за который провёл 27 матчей и отдал одну результативную передачу. Также защитник играл в «Талса Ойлерз» (фарм-клуб «Сан-Диего») в Хоккейной лиге Восточного побережья (ECHL).

Полную версию эксклюзивного интервью с Лукой Профакой читайте на «Чемпионате»:
«В России вижу то, что никогда бы не увидел в Америке». Интервью с канадцем «Нефтехимика»
Эксклюзив
«В России вижу то, что никогда бы не увидел в Америке». Интервью с канадцем «Нефтехимика»
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