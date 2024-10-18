Легионер «Нефтехимика» назвал двух игроков КХЛ, против которых ему было сложнее всего

Защитник «Нефтехимика» Лука Профака рассказал, против каких хоккеистов Континентальной хоккейной лиги ему было сложнее всего играть.

— Против какого игрока было сложнее всего играть в КХЛ?

— Евгений Кузнецов, он очень хорош. Ещё назову Алекса Гальченюка, у него мощный бросок. Пока что изучаю других игроков, но есть много хороших. Много скоростных ребят, которые с лёгкостью могут тебя пройти, — сказал Профака в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Напомним, 22-летний игрок обороны в нынешнем сезоне КХЛ провёл 17 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи.