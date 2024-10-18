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Легионер «Нефтехимика» назвал двух игроков КХЛ, против которых ему было сложнее всего

Легионер «Нефтехимика» назвал двух игроков КХЛ, против которых ему было сложнее всего
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Защитник «Нефтехимика» Лука Профака рассказал, против каких хоккеистов Континентальной хоккейной лиги ему было сложнее всего играть.

— Против какого игрока было сложнее всего играть в КХЛ?
— Евгений Кузнецов, он очень хорош. Ещё назову Алекса Гальченюка, у него мощный бросок. Пока что изучаю других игроков, но есть много хороших. Много скоростных ребят, которые с лёгкостью могут тебя пройти, — сказал Профака в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Матч «Торпедо» – «Динамо» 19 октября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» вместе с шоу «Хороший хоккей».

Напомним, 22-летний игрок обороны в нынешнем сезоне КХЛ провёл 17 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи.

Полную версию эксклюзивного интервью с Лукой Профакой читайте на «Чемпионате»:
«В России вижу то, что никогда бы не увидел в Америке». Интервью с канадцем «Нефтехимика»
Эксклюзив
«В России вижу то, что никогда бы не увидел в Америке». Интервью с канадцем «Нефтехимика»
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