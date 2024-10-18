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Заслуженный тренер РФ назвал команду НХЛ, которая неприятно удивила его на старте сезона

Заслуженный тренер РФ назвал команду НХЛ, которая неприятно удивила его на старте сезона
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Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин оценил старт сезона НХЛ для «Даллас Старз» и «Эдмонтон Ойлерз». Техасский клуб одержал четыре победы в стартовых пяти встречах. Канадская команда стартовала с трёх поражений кряду, но затем одержала две победы.

«Результаты особо не удивляют. «Даллас», например, в прошлом сезоне был нацелен на Кубок Стэнли. И сейчас, и тогда техасский клуб солидно выглядит. Поэтому нет, совершенно не удивляет. Вот «Эдмонтон» неприятно удивил. Безусловно, старт не удался. Я думаю, команда с такими звёздами всё равно сейчас выйдет на свой максимальный уровень», — приводит слова Канарейкина LiveResult.

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