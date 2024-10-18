Рыбин: не согласен, что Малкин в тени Овечкина, просто он другого склада характера

Бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин высказался о 500-й шайбе российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в НХЛ.

«Молодец! От всей души хочу поздравить Евгения. 500 голов – это величайшее достижение. Хочется ему пожелать не останавливаться и семимильными шагами двигаться к цифре 600 и дальше прописывать себя в историю и российского хоккея, и НХЛ. Он заслуживает уважения, такое количество очков набирает.

Говорят, Женя находится в тени кого-то, но я с этим не согласен. Женя из Магнитогорска, меньше времени проводит в Москве, на тусовках. Он не пиарит свою жизнь, а ведёт достаточно скромную, может, даже в какой-то мере закрытую от тех же журналистов. Малкин не стремится раздавать интервью, в отличие от Овечкина, с которым его часто сравнивают. Саша живёт в Москве, принимает участие в гала-матчах, и волей-неволей ему надо отвечать на вопросы. Поэтому не соглашусь, что Малкин в тени, просто он другого склада характера», — приводит слова Рыбина «Советский спорт».

Всего в Национальной хоккейной лиге на счету Малкина 1150 матчей в регулярном чемпионате, в которых он набрал 1307 (500+807) очков.