Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Куньлунь Ред Стар — Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Рыбин: не согласен, что Малкин в тени Овечкина, просто он другого склада характера

Рыбин: не согласен, что Малкин в тени Овечкина, просто он другого склада характера
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин высказался о 500-й шайбе российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в НХЛ.

«Молодец! От всей души хочу поздравить Евгения. 500 голов – это величайшее достижение. Хочется ему пожелать не останавливаться и семимильными шагами двигаться к цифре 600 и дальше прописывать себя в историю и российского хоккея, и НХЛ. Он заслуживает уважения, такое количество очков набирает.

Говорят, Женя находится в тени кого-то, но я с этим не согласен. Женя из Магнитогорска, меньше времени проводит в Москве, на тусовках. Он не пиарит свою жизнь, а ведёт достаточно скромную, может, даже в какой-то мере закрытую от тех же журналистов. Малкин не стремится раздавать интервью, в отличие от Овечкина, с которым его часто сравнивают. Саша живёт в Москве, принимает участие в гала-матчах, и волей-неволей ему надо отвечать на вопросы. Поэтому не соглашусь, что Малкин в тени, просто он другого склада характера», — приводит слова Рыбина «Советский спорт».

Всего в Национальной хоккейной лиге на счету Малкина 1150 матчей в регулярном чемпионате, в которых он набрал 1307 (500+807) очков.

Материалы по теме
Александр Овечкин поздравил Евгения Малкина с 500-й шайбой в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android