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В московском «Динамо» прокомментировали приход нападающего Гуськова в клуб

В московском «Динамо» прокомментировали приход нападающего Гуськова в клуб
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Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал приход нападающего Матвея Гуськова в клуб.

«В нашей команде несколько хоккеистов выбыли из-за повреждений. Поэтому для глубины состава нам необходимы были укрепления. Считаем, что Матвей Гуськов не раскрыл свой потенциал в Уфе. Он может играть на высоком уровне, что он доказал в ЦСКА. Уже завтра Матвей может дебютировать в составе нашей команды. Желаем ему успехов в играх за «Динамо»!» — приводит слова Сопина пресс-служба «Динамо».

Напомним, форвард перешёл из «Салавата Юлаева» в результате обмена. Гуськов выступал за уфимский клуб с лета 2023 года. На его счету 46 матчей, в которых он набрал 7 (2+5) очков.

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