Вайсфельд объяснил, почему «Барысу» в будущем станет сложнее подписывать игроков

Известный функционер и скаут «Питтсбург Пингвинз» Леонид Вайсфельд рассказал, почему «Барысу» в будущем станет сложнее подписывать игроков. Напомним, в казахстанском клубе сменился генеральный директор. Эту должность занял Нурлан Оразбаев, который заявил, что клуб отправил предложения о расторжении всем североамериканским игрокам.

— Пошли разговоры и о том, что расторгают контракты со всеми иностранцами. С точки зрения репутации — будет ли потом «Барысу» сложнее подписывать игроков?

— Значительно, 100%. Игроки общаются между собой, есть сарафанное радио — «а как там?». И после таких случаев приходится клубу заваливать игроков деньгами. И то хоккеист может выбрать предложение меньше, но в более стабильном клубе, где точно 15-го числа приходит СМСка о зарплате, — приводит слова Вайсфельда сайт КХЛ.

Напомним, у «Барыса» сменился главный тренер. Новым наставником клуба стал Галым Мамбеталиев.