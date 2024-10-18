Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Куньлунь Ред Стар — Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вайсфельд объяснил, почему «Барысу» в будущем станет сложнее подписывать игроков

Вайсфельд объяснил, почему «Барысу» в будущем станет сложнее подписывать игроков
Аудио-версия:
Комментарии

Известный функционер и скаут «Питтсбург Пингвинз» Леонид Вайсфельд рассказал, почему «Барысу» в будущем станет сложнее подписывать игроков. Напомним, в казахстанском клубе сменился генеральный директор. Эту должность занял Нурлан Оразбаев, который заявил, что клуб отправил предложения о расторжении всем североамериканским игрокам.

— Пошли разговоры и о том, что расторгают контракты со всеми иностранцами. С точки зрения репутации — будет ли потом «Барысу» сложнее подписывать игроков?
— Значительно, 100%. Игроки общаются между собой, есть сарафанное радио — «а как там?». И после таких случаев приходится клубу заваливать игроков деньгами. И то хоккеист может выбрать предложение меньше, но в более стабильном клубе, где точно 15-го числа приходит СМСка о зарплате, — приводит слова Вайсфельда сайт КХЛ.

Напомним, у «Барыса» сменился главный тренер. Новым наставником клуба стал Галым Мамбеталиев.

Материалы по теме
«Барыс» опять сменил тренера и выгоняет всех легионеров. Там царят хаос и голый популизм
«Барыс» опять сменил тренера и выгоняет всех легионеров. Там царят хаос и голый популизм
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android