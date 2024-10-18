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Евгений Кузнецов поздравил Евгения Малкина с 500-й шайбой в НХЛ

Евгений Кузнецов поздравил Евгения Малкина с 500-й шайбой в НХЛ
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Форвард СКА Евгений Кузнецов высказался о 500-й шайбе российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в НХЛ.

«Малыч — легенда, блин, что сказать. Всегда хорошо с ним общаемся, когда встречаемся. Поздравляю его, это крутой хоккеист, всегда был одним из лучших. В первую очередь поздравляю его родителей, семью. Для них это очень важно. Сам Малкин об этом уже, наверное, забыл, ходит там просто… А для родителей это очень важно», — приводит слова Кузнецова «РБ Спорт».

Матч «Торпедо» – «Динамо» 19 октября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» вместе с шоу «Хороший хоккей».

Всего в Национальной хоккейной лиге на счету Малкина 1150 матчей в регулярном чемпионате, в которых он набрал 1307 (500+807) очков.

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