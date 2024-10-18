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Тренер Вячеслав Буцаев покинул «Барыс»

Тренер Вячеслав Буцаев покинул «Барыс»
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Пресс-служба «Барыса» сообщает о расторжении контракта по соглашению сторон с Вячеславом Буцаевым.

Напомним, у «Барыса» сменился главный тренер. Накануне, 17 октября, новым наставником клуба стал Галым Мамбеталиев. Сообщалось, что Буцаев останется в тренерском штабе и будет помощником.

Ранее «Барыс» уже менял главного тренера по ходу текущего сезона. На смену начинавшему сезон Дэвиду Немировски пришёл Вячеслав Буцаев. Казахстанская команда одержала лишь три победы в 16 матчах и расположилась на последнем месте в общей таблице Континентальной хоккейной лиги.

В следующей игре «Барыс» в Ярославле сыграет с «Локомотивом» 19 октября.

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