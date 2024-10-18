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Гендиректор «Сочи» — о Криштофе и ИИХФ: юридически они правы, КХЛ больше не член ФХР

Гендиректор «Сочи» — о Криштофе и ИИХФ: юридически они правы, КХЛ больше не член ФХР
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Генеральный директор «Сочи» Сергей Воропаев заявил, что переход нападающего Михала Криштофа в швейцарский клуб оправдан с юридической точки зрения. Отметим, что у Криштофа действует соглашение с южанами.

— Что надо сделать, чтобы таких случаев, как с Криштофом, было меньше или не было совсем? Ведь, по сути, ИИХФ сказала, что другие клубы могут просто «воровать» игроков из КХЛ.
— Формально и юридически они правы. КХЛ больше не член ФХР и, соответственно, не находится под юрисдикцией ИИХФ. Если какая‑то федерация одобрила трансфер, как мы можем этому препятствовать? Это всё прогнозировалось, — приводит слова Воропаева «Матч ТВ».

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