Гендиректор «Сочи» — о Криштофе и ИИХФ: юридически они правы, КХЛ больше не член ФХР

Генеральный директор «Сочи» Сергей Воропаев заявил, что переход нападающего Михала Криштофа в швейцарский клуб оправдан с юридической точки зрения. Отметим, что у Криштофа действует соглашение с южанами.

— Что надо сделать, чтобы таких случаев, как с Криштофом, было меньше или не было совсем? Ведь, по сути, ИИХФ сказала, что другие клубы могут просто «воровать» игроков из КХЛ.

— Формально и юридически они правы. КХЛ больше не член ФХР и, соответственно, не находится под юрисдикцией ИИХФ. Если какая‑то федерация одобрила трансфер, как мы можем этому препятствовать? Это всё прогнозировалось, — приводит слова Воропаева «Матч ТВ».