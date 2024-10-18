Билл Дэйли: лучшие российские игроки по-прежнему хотят играть в НХЛ

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли не верит, что клубы североамериканской лиги заключают какие-либо неофициальные соглашения с российскими молодыми звёздами, чтобы те уходили из КХЛ любым способом.

«Нет, я так не думаю, потому что игроки из России всё ещё приезжают в НХЛ, хотя официально мы не общаемся с КХЛ на какой-либо коммерческой или деловой основе. Дело в том, что лучшие российские игроки всё ещё хотят играть в лучшей профессиональной лиге в мире, и все знают, что это наша лига. Поэтому они находят способы [приехать в НХЛ], не требующие прямого участия нашей лиги или любого из наших клубов. Я не верю, что за этот период времени произошло какое-либо сокращение числа игроков, пришедших к нам.

Есть ли случаи, когда клуб КХЛ, возможно, давит на игрока? Я уверен, что есть, но с практической точки зрения мы не считаем, что это помогает. Мы думаем, что всё ещё получаем тех игроков, которых должны получать. Они немного задерживаются? Конечно, но в конечном итоге они приезжают в НХЛ», — приводит слова Дэйли RG.