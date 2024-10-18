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«Демидов работает в составе с игроками высочайшего уровня». Ротенберг — о прогрессе в СКА

«Демидов работает в составе с игроками высочайшего уровня». Ротенберг — о прогрессе в СКА
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, есть ли у 18-летнего Ивана Демидова прогресс в основном составе команды.

«За место в нашем составе идёт огромная конкуренция. За СКА играют лучшие игроки мира на своих позициях. Тот факт, что за нас играют Евгений Кузнецов и Тони Деанджело, говорит о многом. Чтобы обойти этих ветеранов за игровое время, нужно выкладываться на тренировках. Нельзя полагаться только на свой талант, чтобы добиться успеха. Вместо этого нужно продемонстрировать полную самоотдачу и максимальную концентрацию.

Возможен любой вариант, но сейчас Иван играет в нашей основной команде. Он работает с составом, в котором собраны игроки высочайшего уровня, ребята, у которых он может многому научиться. Конкуренция сделает его только лучше», — приводит слова Ротенберга RG.org.

Напомним, Демидов был выбран в 2024 году на драфте НХЛ под пятым общим номером клубом «Монреаль Канадиенс». Текущий контракт Ивана действует ещё год, за это время хоккеист старается повысить уровень мастерства на льду. Ротенберг отметил, что клуб готов помогать молодому хоккеисту в улучшении показателей.

В текущем сезоне нападающий сыграл 17 матчей за СКА в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), набрав 10 (5+5) очков.

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