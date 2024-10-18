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Главный тренер «Монреаля» выразил своё мнение о новичке команды Хатсоне

Главный тренер «Монреаля» выразил своё мнение о новичке команды Хатсоне
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Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Мартен Сан-Луи высказался о новичке команды Лэйне Хатсоне, который получает в среднем 20-30 минут игрового времени на старте сезона НХЛ.

«Лэйн не берёт смену. Мне нравится последовательность его уровня. Он владеет шайбой. Для парня, который играл 30 минут, он отдал всё, что мог, чтобы помочь команде в игре», — приводит слова Сан-Луи Sportskeeda.

20-летний Хатсон в пяти встречах набрал четыре очка. Сам «Монреаль» одержал две победы за пять прошедших игр.

Он дебютировал в НХЛ в сезоне-2023/2024, но провёл в составе основы только два матча, где сделал две голевые передачи.

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