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В ХК «Сочи» анонсировали «Новое дерби» в КХЛ

В ХК «Сочи» анонсировали «Новое дерби» в КХЛ
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В хоккейном клубе «Сочи» анонсировали «Новое дерби» в КХЛ между молодыми клубами лиги. Об этом сочинская команда написала в своём телеграм-канале.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 октября 2024, пятница. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сочи» и «Куньлунь Ред Стар» открывают серию из шести матчей регулярного чемпионата, по итогам которых определится победитель «Нового дерби».

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей серии:

18 октября — «Куньлунь Ред Стар» — «Сочи»
15 ноября — «Сочи» — «Куньлунь Ред Стар»
6 декабря — «Куньлунь Ред Стар» — «Сочи»
31 января — «Куньлунь Ред Стар» — «Сочи»
24 февраля — «Сочи» — «Куньлунь Ред Стар»
11 марта — «Сочи» — «Куньлунь Ред Стар»

По статистике последних семи встреч между сочинской и пекинской командой, во всех победу удавалось одержать «Куньлуню».

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