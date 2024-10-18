В ХК «Сочи» анонсировали «Новое дерби» в КХЛ

В хоккейном клубе «Сочи» анонсировали «Новое дерби» в КХЛ между молодыми клубами лиги. Об этом сочинская команда написала в своём телеграм-канале.
«Сочи» и «Куньлунь Ред Стар» открывают серию из шести матчей регулярного чемпионата, по итогам которых определится победитель «Нового дерби».
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей серии:
18 октября — «Куньлунь Ред Стар» — «Сочи»
15 ноября — «Сочи» — «Куньлунь Ред Стар»
6 декабря — «Куньлунь Ред Стар» — «Сочи»
31 января — «Куньлунь Ред Стар» — «Сочи»
24 февраля — «Сочи» — «Куньлунь Ред Стар»
11 марта — «Сочи» — «Куньлунь Ред Стар»
По статистике последних семи встреч между сочинской и пекинской командой, во всех победу удавалось одержать «Куньлуню».