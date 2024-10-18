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В ХК «Сочи» анонсировали «Новое дерби» в КХЛ

В хоккейном клубе «Сочи» анонсировали «Новое дерби» в КХЛ между молодыми клубами лиги. Об этом сочинская команда написала в своём телеграм-канале.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 октября 2024, пятница. 19:30 МСК Куньлунь Ред Стар Пекин Не начался ХК Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

«Сочи» и «Куньлунь Ред Стар» открывают серию из шести матчей регулярного чемпионата, по итогам которых определится победитель «Нового дерби».

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей серии:

18 октября — «Куньлунь Ред Стар» — «Сочи»

15 ноября — «Сочи» — «Куньлунь Ред Стар»

6 декабря — «Куньлунь Ред Стар» — «Сочи»

31 января — «Куньлунь Ред Стар» — «Сочи»

24 февраля — «Сочи» — «Куньлунь Ред Стар»

11 марта — «Сочи» — «Куньлунь Ред Стар»

По статистике последних семи встреч между сочинской и пекинской командой, во всех победу удавалось одержать «Куньлуню».