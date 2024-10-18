«Это будет тяжело, но будем стараться». Конюшков — о главной мечте с «Торпедо»

Защитник нижегородского «Торпедо» Богдан Конюшков рассказал, что хотел бы привезти Кубок Гагарина в Нижний Новгород.

— Чего лично вы мечтаете добиться с «Торпедо»?

— Всегда хочется что-то выигрывать. Сколько бы очков игрок ни набирал, его будут судить по тому, сколько он выиграл. Есть желание, конечно, объять необъятное, но в то же время наслаждаться процессом здесь и сейчас. Хочется выиграть что-то с Нижним Новгородом. Как Игорь Николаевич правильно заметил, город этого давно достоин. И новая арена, которая строится, тому подтверждение. Сейчас все мысли о «Торпедо» и о сезоне, о плей-офф тоже думаешь, хотя пока рано. Поэтому, можно сказать, есть приятное ожидание от всего этого сезона. Хочется, конечно, привезти Кубок в Нижний Новгород. Понятно, что это будет очень тяжело, но мы будем очень стараться, — приводит слова Конюшкова «РБ Спорт».

Напомним, в текущем сезоне КХЛ Богдан провёл 16 матчей в составе нижегородского клуба и заработал четыре очка. Он забросил одну шайбу и сделал три голевые передачи.

В минувшем сезоне «Торпедо» дошло до 1/8 финала плей-офф КХЛ, уступив в серии со СКА.