Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Куньлунь Ред Стар — Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Изменено время начала матча 23 ноября между командами «Спартак» — «Витязь»

Изменено время начала матча 23 ноября между командами «Спартак» — «Витязь»
Комментарии

Стало известно об изменении времени начала матча между «Спартаком» и «Витязем» 23 ноября. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале московской команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2024, суббота. 14:00 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Витязь
Московская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее матч должен был состояться 23 ноября в 17:00, теперь он пройдёт в ту же дату, но в 14:00 во дворце спорта «Мегаспорт».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 22 очка за 16 матчей. «Витязь» располагается там же на девятой строчке, заработав 16 очков после 16 игр. Сейчас команда из Московской области не попадает в зону плей-офф в турнирной таблице КХЛ.

В минувшем сезоне команды встречались четыре раза. Трижды «Спартак» одержал победу.

Материалы по теме
Официально
«Витязь» заключил контракт с нападающим Сергеем Калининым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android