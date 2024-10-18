Изменено время начала матча 23 ноября между командами «Спартак» — «Витязь»

Стало известно об изменении времени начала матча между «Спартаком» и «Витязем» 23 ноября. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале московской команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 ноября 2024, суббота. 14:00 МСК Спартак Москва Не начался Витязь Московская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Ранее матч должен был состояться 23 ноября в 17:00, теперь он пройдёт в ту же дату, но в 14:00 во дворце спорта «Мегаспорт».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 22 очка за 16 матчей. «Витязь» располагается там же на девятой строчке, заработав 16 очков после 16 игр. Сейчас команда из Московской области не попадает в зону плей-офф в турнирной таблице КХЛ.

В минувшем сезоне команды встречались четыре раза. Трижды «Спартак» одержал победу.