Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Куньлунь Ред Стар — Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Стало ледяным душем». Буцаев — о подробностях ухода из «Барыса»

«Стало ледяным душем». Буцаев — о подробностях ухода из «Барыса»
Аудио-версия:
Комментарии

Экс главный тренер «Барыса» Вячеслав Буцаев рассказал, как ему сообщили об увольнении из казахстанского клуба.

– Как вам объявили об увольнении?
– Знаете, для многих это стало ледяным душем, ушатом воды. Вчера готовились к тренировке, провели собрание, разобрали игру с «Салаватом» — какие были допущены ошибки, в чём были пробелы. Было назначено собрание с ознакомлением нового руководителя. Я был приглашён к нему в офис, мне сообщили, что будет новый главный тренер, с которым заключён контракт на три года, будут расторгнуты контракты с легионерами и ещё с некоторыми игроками, – сказал Буцаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Напомним, за 17 и 18 октября в тренерском штабе и в составе «Барыса» произошли изменения.

Полное интервью с Вячеславом Буцаевым читайте на «Чемпионате».

Материалы по теме
«Хозяин на лавке должен быть один». Интервью с внезапно покинувшим «Барыс» Буцаевым
Эксклюзив
«Хозяин на лавке должен быть один». Интервью с внезапно покинувшим «Барыс» Буцаевым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android