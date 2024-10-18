«Стало ледяным душем». Буцаев — о подробностях ухода из «Барыса»

Экс главный тренер «Барыса» Вячеслав Буцаев рассказал, как ему сообщили об увольнении из казахстанского клуба.

– Как вам объявили об увольнении?

– Знаете, для многих это стало ледяным душем, ушатом воды. Вчера готовились к тренировке, провели собрание, разобрали игру с «Салаватом» — какие были допущены ошибки, в чём были пробелы. Было назначено собрание с ознакомлением нового руководителя. Я был приглашён к нему в офис, мне сообщили, что будет новый главный тренер, с которым заключён контракт на три года, будут расторгнуты контракты с легионерами и ещё с некоторыми игроками, – сказал Буцаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Напомним, за 17 и 18 октября в тренерском штабе и в составе «Барыса» произошли изменения.

Полное интервью с Вячеславом Буцаевым читайте на «Чемпионате».