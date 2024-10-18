«Повеселились и хватит». Конюшков — о песне «Зима в сердце», популярной в хоккее

Защитник «Торпедо» Богдан Конюшков высказался о песне «Зима в сердце», которая стала популярной среди хоккеистов в 2023 году.

— Насколько вы ожидали, что песня «Зима в сердце» так сильно будет связана с вами, да и вообще с хоккеем? Ее теперь на многих аренах включают.

— Я уже думаю, что хватит ее включать, повеселились и достаточно. Понятно, что она всем нравится, но до фанатизма не надо доходить. В принципе я нормально к этой песне отношусь. Если это нравится людям, то только вперед, — приводит слова Конюшкова «РБ Спорт».

Напомним, самому Богдану песня тоже нравилась, он записывал и солисткой музыкальной группы «Моя Мишель» совместное видео под этот популярный трек.