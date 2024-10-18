Буцаев высказался о предложении стать помощником Мамбеталиева в «Барысе»

Экс главный тренер «Барыса» Вячеслав Буцаев рассказал, как отнёсся к предложению стать помощником нового главного тренера команды — Галыма Мамбеталиева.

«Был предложен вариант остаться в тренерском штабе, но я посчитал, что это нецелесообразно и не имеет никакого смысла. Всё-таки главный тренер должен выбирать себе помощников, их не должны навязывать. Два главных тренера на лавке – много. Хозяин на лавке должен быть один», – сказал Буцаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Напомним, Мамбеталиев 17 октября был назначен главным тренером «Барыса». Соглашение с ним рассчитано на три года.

Полное интервью с Вячеславом Буцаевым читайте на «Чемпионате».