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«Барыс» объявил состав на выезд после массовых расторжений контрактов

Хоккейный клуб «Барыс» объявил состав команды на предстоящие выездные матчи с «Локомотивом», минским «Динамо» и «Сибирью». Об этом сообщила пресс-служба «Барыса» в официальном телеграм-канале.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 19 октября 2024, суббота. 17:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с игровым составом казахстанского клуба во время выездной серии:

Вратари: Никита Бояркин, Юхан Маттссон, Артём Шестаков.

Защитники: Владимир Антипин, Адиль Бекетаев, Тамирлан Гайтамиров, Самат Данияр, Никита Камалов, Артём Королёв, Бейбарыс Оразов, Илья Хохлов.

Нападающие: Алихан Асетов, Олег Бойко, Станислав Бочаров, Антон Бурдасов, Дамир Жафяров, Динмухамед Кайыржан, Всеволод Логвин, Батырлан Муратов, Иван Николишин, Алихан Омирбеков, Руслан Оспанов, Кирилл Панюков, Михаил Рахманов, Никита Сетдиков, Семён Симонов, Ансар Шайхмедденов.

Напомним, 17 октября стало известно о кадровых перестановках в клубе. Главным тренером команды назначен Галым Мамбеталиев, а новым генеральным директором стал Нурлан Оразбаев. После произошедшего «Барыс» массово расторг контракты с большим количеством игроков.