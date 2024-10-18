Буцаев — о текучке тренеров в «Барысе»: это не очень хорошо сказывается на коллективе

Экс главный тренер «Барыса» Вячеслав Буцаев объяснил, как на команду влияет быстрая смена главных тренеров.

– Когда пришли в команду, какая задача была поставлена?

– Было очень много проблемных мест, поэтому приходилось много решать задач, смотреть. Это спорт, им движет конкуренция, обоснованная, объективная. Здесь нужно было создавать команду, которая будет не просто выходить на лёд, а будет ответственна за результат. По-моему, за последние полтора сезона в «Барысе» это шестой главный тренер, что не очень хорошо сказывается на коллективе.

То есть очень много было вопросов по изменению комплектования состава и по выходу на другой уровень в физической подготовке. Плюс некоторые игроки при моём присутствии сыграли от одного до трёх матчей, находясь в списке травмированных. Всё это нужно было нивелировать и двигаться в гору. Естественно, как любой другой клуб, «Барыс» ставил задачу попадания в плей-офф.

– Вы подчеркнули, что была большая текучка тренеров в команде за последние годы. Когда принимали предложение, думали об этом?

– Естественно, я прилетел на переговоры, пообщался. Это решение было принято не просто спонтанно. Если бы я почувствовал, что здесь что-то не так, то не принял бы это предложение. Опять же, мне понравился тот подход, и мы поняли друг друга, наши мнения совпали, в чём мы должны улучшить именно качество игры и конкуренцию, – сказал Буцаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.