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Трактор — Салават Юлаев, результат матча 18 октября 2024, счет 4:2, КХЛ 2024-2025

«Салават Юлаев» уступил «Трактору» в матче КХЛ
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались челябинский «Трактор» и уфимский «Салават Юлаев». Команды играли на «Арене-Трактор» в Челябинске. «Трактор» одержал победу со счётом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 октября 2024, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Кадейкин (Сикура, Кэмпфер) – 08:39 (5x4)     1:1 Тодд (Ливо) – 25:05 (5x4)     2:1 Ткачёв – 31:47 (5x5)     2:2 Зоркин (Тодд) – 41:34 (5x5)     3:2 Котляревский (Жарков) – 51:29 (5x5)     4:2 Дер-Аргучинцев (Фукале, Карпухин) – 59:11 (en)    

В составе «Салавата» заброшенными шайбами отметились Нэйтан Тодд, Никита Зоркин. За «Трактор» забили Александр Кадейкин, Владимир Ткачёв, Михаил Котляревский, Семён Дер-Аргучинцев.

«Салават Юлаев» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 16 очков за 14 игр. «Трактор» располагается там же на первой строчке, заработав 26 очков после 17 матчей.

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