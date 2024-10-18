«Салават Юлаев» уступил «Трактору» в матче КХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались челябинский «Трактор» и уфимский «Салават Юлаев». Команды играли на «Арене-Трактор» в Челябинске. «Трактор» одержал победу со счётом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1).

В составе «Салавата» заброшенными шайбами отметились Нэйтан Тодд, Никита Зоркин. За «Трактор» забили Александр Кадейкин, Владимир Ткачёв, Михаил Котляревский, Семён Дер-Аргучинцев.

«Салават Юлаев» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 16 очков за 14 игр. «Трактор» располагается там же на первой строчке, заработав 26 очков после 17 матчей.