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Буцаев рассказал, с какими эмоциями воспринял уход из «Барыса»

Буцаев рассказал, с какими эмоциями воспринял уход из «Барыса»
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Экс главный тренер «Барыса» Вячеслав Буцаев объяснил, как относится к уходу из казахстанского клуба.

– Насколько вам обидно, что команда только начала выходить из кризиса: стала «кусаться», набирать очки?
– Знаете, наверное, здесь надо принять это как должное. В этой ситуации ты не можешь никак и ни на что повлиять. Стойко нужно переносить тяготы и невзгоды нашей профессии, – сказал Буцаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Напомним, 17 октября на пост главного тренера «Барыса» был назначен Галым Мамбеталиев, а Буцаеву предложили должность его помощника, он от неё отказался.

Полное интервью с Вячеславом Буцаевым читайте на «Чемпионате»:
«Хозяин на лавке должен быть один». Интервью с внезапно покинувшим «Барыс» Буцаевым
Эксклюзив
«Хозяин на лавке должен быть один». Интервью с внезапно покинувшим «Барыс» Буцаевым
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