Буцаев рассказал, с какими эмоциями воспринял уход из «Барыса»

Экс главный тренер «Барыса» Вячеслав Буцаев объяснил, как относится к уходу из казахстанского клуба.

– Насколько вам обидно, что команда только начала выходить из кризиса: стала «кусаться», набирать очки?

– Знаете, наверное, здесь надо принять это как должное. В этой ситуации ты не можешь никак и ни на что повлиять. Стойко нужно переносить тяготы и невзгоды нашей профессии, – сказал Буцаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Напомним, 17 октября на пост главного тренера «Барыса» был назначен Галым Мамбеталиев, а Буцаеву предложили должность его помощника, он от неё отказался.