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Хоккейный агент Пилко возмущён позицией ИИХФ по поводу ситуации с Михалом Криштофом

Хоккейный агент Пилко возмущён позицией ИИХФ по поводу ситуации с Михалом Криштофом
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Хоккейный агент Алёша Пилко раскритиковал и высмеял позицию ИИХФ по поводу ситуации с Михалом Криштофом.

«В ИИХФ сказали, что Криштоф может играть в Швейцарии, потому что КХЛ больше не является частью Федерации хоккея России. Это означает, что я как агент могу легко взять игрока из Европы и привезти его в Россию, не договариваясь о выкупе. Отлично!» — написал Пилко на своей странице в соцсети Х.

Напомним, Криштоф самовольно покинул расположение «Сочи». Позже оказалось, что он подписал контракт со швейцарским клубом «Лангнау» до конца сезона-2024/2025. Об этом сообщил официальный сайт команды.

Отметим, что при этом у хоккеиста действовало соглашение с ХК «Сочи» также до конца нынешнего сезона.

В ИИХФ заявили, что никаких претензий к Криштофу нет и он может играть в Швейцарии.

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