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«Мы не политикой занимаемся». Буцаев — о привлечении местных игроков в состав «Барыса»

«Мы не политикой занимаемся». Буцаев — о привлечении местных игроков в состав «Барыса»
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Экс главный тренер «Барыса» Вячеслав Буцаев объяснил, почему местных игроков в казахстанской команде было меньше, чем легионеров.

– Одним из условий в вашей работе стояло бо́льшее привлечение местных игроков?
– Ещё раз повторюсь, были местные игроки, но конкуренция есть конкуренция. Я не смотрю на национальность игрока, а смотрю на то, какую пользу он приносит в общее дело и победу команды. Всё-таки мы занимаемся профессиональным спортом, а не политикой. Конечно, если меня устраивал местный игрок, я его по моральным правилам не мог не ставить в состав. Такие игроки были, – сказал Буцаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полное интервью с Вячеславом Буцаевым читайте на «Чемпионате»:
«Хозяин на лавке должен быть один». Интервью с внезапно покинувшим «Барыс» Буцаевым
Эксклюзив
«Хозяин на лавке должен быть один». Интервью с внезапно покинувшим «Барыс» Буцаевым
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