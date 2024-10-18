«Мы не политикой занимаемся». Буцаев — о привлечении местных игроков в состав «Барыса»

Экс главный тренер «Барыса» Вячеслав Буцаев объяснил, почему местных игроков в казахстанской команде было меньше, чем легионеров.

– Одним из условий в вашей работе стояло бо́льшее привлечение местных игроков?

– Ещё раз повторюсь, были местные игроки, но конкуренция есть конкуренция. Я не смотрю на национальность игрока, а смотрю на то, какую пользу он приносит в общее дело и победу команды. Всё-таки мы занимаемся профессиональным спортом, а не политикой. Конечно, если меня устраивал местный игрок, я его по моральным правилам не мог не ставить в состав. Такие игроки были, – сказал Буцаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.