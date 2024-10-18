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С. Федотов — о Бенуа Гру: некий образец для него — Боб Хартли

С. Федотов — о Бенуа Гру: некий образец для него — Боб Хартли
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Бывший скаут сборной России, эксперт и комментатор Сергей Федотов рассказал, как он относится к главному тренеру «Трактора» Бенуа Гру.

– Какая была Ваша первая реакция после назначения Бенуа Гру главным тренером «Трактора»?
– Да у меня реакция была сразу, скорее, позитивная. Так получилось, что мой первый чемпионат мира в качестве скаута молодёжной сборной был как раз в 2015 году, когда Бенуа Гру был главным тренером сборной Канады, которая переиграла нашу сборную в финале под руководством Брагина. Поэтому я прекрасно помню, в каком стиле играла та сборная, понимал, что времени прошло немало, но у меня были очень яркие ожидания. Ожидания того, что это будет что-то интересное. Необязательно так, как пока идёт, но в любом случае я это воспринимал как серьёзный вызов, шаг. Это сильное решение.

– А не было ли у Вас мысли, что за эти 10 лет что-то могло измениться, например, что стиль тренера стал менее эффективным?
– Были, конечно, такие мысли, потому что я внимательно так не смотрел за играми в АХЛ в последнее время, как в прошлые годы, когда несколько лет комментировал огромное количество матчей на канале Viasat, но я понимал всё равно, что это серьёзная система. И примеров как со знаком плюс, так и со знаком минус предостаточно было в нашей лиге. Но, в принципе, всё равно некий образец – Боб Хартли. Приехав в нашу лигу, он доказал, хоть и не сразу, что он очень сильный специалист, – сказал Федотов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полное интервью с Сергеем Федотовым читайте на «Чемпионате» с 9:00 мск.

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