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Михал Криштоф заявлен в первой пятёрке в дебютном матче за швейцарский клуб

Михал Криштоф заявлен в первой пятёрке в дебютном матче за швейцарский клуб
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Словацкий хоккеист Михал Криштоф заявлен в первом звене в дебютном матче за швейцарский клуб «Лагнау».

Сегодня, 18 октября, в чемпионате Швейцарии «Лангнау» сыграет с «Амбри Пиотта».

Напомним, Криштоф самостоятельно покинул расположение «Сочи» и подписал контракт со швейцарским клубом, несмотря на то что соглашение с сочинской командой всё ещё действовало.

В ИИХФ заявили, что претензий к Криштофу у них нет, он может играть за швейцарский клуб, потому что КХЛ не относится к ФХР.

В текущем сезоне Михал провёл в составе «Сочи» 10 матчей, набрав пять очков. Он забросил две шайбы и сделал три голевые передачи.

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