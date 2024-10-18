Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Куньлунь Ред Стар — Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

КХЛ сделала официальное заявление по ситуации с игроком «Сочи» Криштофом

КХЛ сделала официальное заявление по ситуации с игроком «Сочи» Криштофом
Аудио-версия:
Комментарии

Континентальная хоккейная лига опубликовала официальное заявление по поводу ситуации со словацким хоккеистом Михалом Криштофом.

«Нарушение ИИХФ установленного ею же фундаментального принципа уважения контрактов и Регламента международных трансферов в очередной раз демонстрирует непоследовательную и политически мотивированную позицию ИИХФ в отношении КХЛ и российского хоккея в целом, создаёт опасные прецеденты, способные разрушить механизм международных переходов, основанный на добросовестном поведении всех его участников.

КХЛ осуждает действия хоккеиста Криштофа. Регламентом КХЛ и законодательством предусмотрены различные механизмы, которыми «Сочи» может воспользоваться в его отношении в целях защиты своих прав. Лига готова оказать всестороннюю поддержку клубу», — написано в обращении на официальном сайте КХЛ.

Также в лиге отметили, что подобное поведение ИИХФ может поставить под угрозу игроков швейцарской лиги, потому что трансфер может работать в обе стороны.

Материалы по теме
Михал Криштоф заявлен в первой пятёрке в дебютном матче за швейцарский клуб
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android