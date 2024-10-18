«Нет представления, насколько способен принести пользу». Федотов — о легионере «Трактора»

Бывший скаут сборной России, эксперт и комментатор Сергей Федотов рассказал, в ком из легионеров «Трактора» он неуверен.

– Селекция «Трактора» была в целом понятна, но ведь была и история с Антоном Бурдасовым, с которым расстались, как многие посчитали, не по-человечески. Как вы смотрите на это?

– Рабочий процесс. В этой области деятельности, особенно в работе генерального менеджера, всегда есть моменты, которые по-человечески вызывают первую реакцию – это несправедливо. С другой стороны, только время показывает, как то или иное решение правильное или неправильное.

Но я считаю, что практически все решения летом пошли на пользу клубу. Понятно, что есть агент, который подливает масла в огонь, но мне кажется, что решения менеджмента «Трактора» на 80-90% мне видятся оправданными, правильными, логичными и профессиональными.

– То есть не все?

– Я оставляю такой зазорчик, потому что чемпионат только стартовал. На дистанции мы можем это увидеть. У меня нет полного представления, насколько способен принести пользу Дилан Сикура. По предсезонке он мне необыкновенно понравился, потом эта травма. Пока он сыграл мало матчей, но ответа на вопрос, тот ли человек это для верхних звеньев, который поможет, у меня нет, – сказал Федотов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полное интервью с Сергеем Федотовым читайте на «Чемпионате» с 9:00 мск.