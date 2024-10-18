«Сочи» одержал уверенную сухую победу над «Куньлунем» в матче КХЛ
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались «Сочи» и пекинский «Куньлунь Ред Стар». Команды играли на «Арене-Мытищи» в Мытищах. «Сочи» одержал победу со счётом 4:0 (4:0, 0:0, 0:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 октября 2024, пятница. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
0 : 4
ХК Сочи
Сочи
0:1 Тянулин (Рассказов) – 06:45 (5x5) 0:2 Венгрыжановский (Грэм, Рассказов) – 07:47 (5x5) 0:3 Тимашов (Федотов) – 08:31 (5x5) 0:4 Грэм (Рассказов, Никонов) – 13:45 (5x5)
В составе «Сочи» заброшенными шайбами отметились Артур Тянулин, Денис Венгрыжановский, Дмитрий Тимашов, Джесси Грэм. Хоккеистам удалось на 14-й минуте первого периода сделать счёт 4:0.
«Куньлунь» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 13 очков за 17 игр. «Сочи» располагается там же на 11-й строчке, заработав 13 очков после 16 матчей.
Команда из Сочи прервала свою трёхматчевую серию поражений. За «Сочи» остаётся и первая победа в рамках «Нового дерби» в КХЛ.
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