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Куньлунь Ред Стар — Сочи, результат матча 18 октября 2024, счет 0:4, КХЛ 2024-2025

«Сочи» одержал уверенную сухую победу над «Куньлунем» в матче КХЛ
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались «Сочи» и пекинский «Куньлунь Ред Стар». Команды играли на «Арене-Мытищи» в Мытищах. «Сочи» одержал победу со счётом 4:0 (4:0, 0:0, 0:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 октября 2024, пятница. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
0 : 4
ХК Сочи
Сочи
0:1 Тянулин (Рассказов) – 06:45 (5x5)     0:2 Венгрыжановский (Грэм, Рассказов) – 07:47 (5x5)     0:3 Тимашов (Федотов) – 08:31 (5x5)     0:4 Грэм (Рассказов, Никонов) – 13:45 (5x5)    

В составе «Сочи» заброшенными шайбами отметились Артур Тянулин, Денис Венгрыжановский, Дмитрий Тимашов, Джесси Грэм. Хоккеистам удалось на 14-й минуте первого периода сделать счёт 4:0.

«Куньлунь» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 13 очков за 17 игр. «Сочи» располагается там же на 11-й строчке, заработав 13 очков после 16 матчей.

Команда из Сочи прервала свою трёхматчевую серию поражений. За «Сочи» остаётся и первая победа в рамках «Нового дерби» в КХЛ.

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