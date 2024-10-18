Бенуа Гру прокомментировал четыре победы в пяти матчах домашней серии «Трактора»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал четыре победы в пяти матчах домашней серии команды. Сегодня, 18 октября, челябинцам удалось обыграть «Салават Юлаев» со счётом 4:2.

«Это важная для нас победа. Считаю, что четыре победы в пяти матчах домашней серии – хороший результат, которым мы довольны. Конечно, мы довольны не только фактом четырёх побед в пяти матчах, но и тем, что эти победы были во встречах с сильными соперниками. Я не скажу, что все матчи мы провели идеально. Мне понравилось, что, несмотря на то что в сегодняшней игре мы не особо использовали звено Александра Шарова, эти ребята сохранили свой настрой, фокус на игре и сумели забить очень важный гол. Я очень рад за них и за нашу команду в целом», — приводит слова Гру пресс-служба «Трактора».

Отметим, что в девяти последних матчах команде из Челябинска удалось одержать восемь побед. В турнирной таблице Восточной конференции КХЛ «Трактор» занимает первое место.