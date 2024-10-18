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Бенуа Гру прокомментировал четыре победы в пяти матчах домашней серии «Трактора»

Бенуа Гру прокомментировал четыре победы в пяти матчах домашней серии «Трактора»
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал четыре победы в пяти матчах домашней серии команды. Сегодня, 18 октября, челябинцам удалось обыграть «Салават Юлаев» со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 октября 2024, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Кадейкин (Сикура, Кэмпфер) – 08:39 (5x4)     1:1 Тодд (Ливо) – 25:05 (5x4)     2:1 Ткачёв – 31:47 (5x5)     2:2 Зоркин (Тодд) – 41:34 (5x5)     3:2 Котляревский (Жарков) – 51:29 (5x5)     4:2 Дер-Аргучинцев (Фукале, Карпухин) – 59:11 (en)    

«Это важная для нас победа. Считаю, что четыре победы в пяти матчах домашней серии – хороший результат, которым мы довольны. Конечно, мы довольны не только фактом четырёх побед в пяти матчах, но и тем, что эти победы были во встречах с сильными соперниками. Я не скажу, что все матчи мы провели идеально. Мне понравилось, что, несмотря на то что в сегодняшней игре мы не особо использовали звено Александра Шарова, эти ребята сохранили свой настрой, фокус на игре и сумели забить очень важный гол. Я очень рад за них и за нашу команду в целом», — приводит слова Гру пресс-служба «Трактора».

Отметим, что в девяти последних матчах команде из Челябинска удалось одержать восемь побед. В турнирной таблице Восточной конференции КХЛ «Трактор» занимает первое место.

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