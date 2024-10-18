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«Интересный матч». Главный тренер «Салавата» Козлов — о проигрыше «Трактору»

«Интересный матч». Главный тренер «Салавата» Козлов — о проигрыше «Трактору»
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Главный тренер «Салавата Юлаева» назвал положительные моменты игры с «Трактором». Сегодня, 18 октября, уфимская команда уступила челябинцам со счётом 2:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 октября 2024, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Кадейкин (Сикура, Кэмпфер) – 08:39 (5x4)     1:1 Тодд (Ливо) – 25:05 (5x4)     2:1 Ткачёв – 31:47 (5x5)     2:2 Зоркин (Тодд) – 41:34 (5x5)     3:2 Котляревский (Жарков) – 51:29 (5x5)     4:2 Дер-Аргучинцев (Фукале, Карпухин) – 59:11 (en)    

«Интересный матч. Обе команды играли хорошо, обе не хотели проигрывать. Было много хороших моментов у обеих команд. Вратари сыграли хорошо. Семён Вязовой делал ключевые сейвы. Разницу сделали нюансы и мелочи. Хотелось бы больше играть в большинстве, чем один раз. Мы наработали побольше на этот компонент. В таких играх меньшинство и большинство делают разницу. Самоотдача и характер с нашей стороны – на 110%, с первой до последней минуты работали и верили. Вязовой – молодец. Он достойно выглядел в игре против такой команды», — приводит слова Виктора Козлова пресс-служба «Трактора».

Напомним, уфимская команда в рамках выездной серии матчей одержала победу только в двух встречах.

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