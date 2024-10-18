«Интересный матч». Главный тренер «Салавата» Козлов — о проигрыше «Трактору»

Главный тренер «Салавата Юлаева» назвал положительные моменты игры с «Трактором». Сегодня, 18 октября, уфимская команда уступила челябинцам со счётом 2:4.
«Интересный матч. Обе команды играли хорошо, обе не хотели проигрывать. Было много хороших моментов у обеих команд. Вратари сыграли хорошо. Семён Вязовой делал ключевые сейвы. Разницу сделали нюансы и мелочи. Хотелось бы больше играть в большинстве, чем один раз. Мы наработали побольше на этот компонент. В таких играх меньшинство и большинство делают разницу. Самоотдача и характер с нашей стороны – на 110%, с первой до последней минуты работали и верили. Вязовой – молодец. Он достойно выглядел в игре против такой команды», — приводит слова Виктора Козлова пресс-служба «Трактора».
Напомним, уфимская команда в рамках выездной серии матчей одержала победу только в двух встречах.
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