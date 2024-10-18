Бывший скаут сборной России — о Тертышном: пока история с ним — яркая и книжная

Бывший скаут сборной России, эксперт и комментатор Сергей Федотов высказался о Никите Тертышном.

– Никита Тертышный, начиная с предсезонки, начинает возвращаться на былой уровень. Это влияние главного тренера или Никита сам повзрослел, может быть?

– Скажу, что это ситуация из психологии взаимоотношений, потому что фактор того, что какому-то тренеру: и по игровым, и по профессиональным, хоккейным, человеческим, — один игрок ближе, чем другой. Это из области изучения, никогда эта тема не будет раскрыта. Но когда человеку дают шанс и он им пользуется, это вызывает восхищение, потому что пока история с Никитой Тертышным – яркая и книжная. Он пока такой, но понятно, что у «Трактора» серьёзные планы на весну 2025 года. Какой там будет Тертышный? Вопрос? Безусловно. Но сейчас это работает.

Таких примеров очень много, тот же Валерий Ничушкин, над которым в своё время все смеялись. За абсолютно небольшие деньги Сакик поверил в него, и мы видели, какой Валерий Ничушкин в «Колорадо». Очень показательно, что Тертышный оправдал доверие, но ведь могло быть и по-другому.

– Удивителен это вираж в карьере, так как уже ходили слухи об обмене.

– Помимо слухов, были уже и разговоры, но пока они не имеют повода о них вспоминать. Было и было, – сказал Федотов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Напомним, Тертышный в текущем сезоне провёл в составе «Трактора» 17 матчей, заработал пять очков, он забросил три шайбы и сделал две голевые передачи.

Полное интервью с Сергеем Федотовым читайте на «Чемпионате» с 9:00 мск.